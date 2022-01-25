Школьники Кабардино-Балкарии уйдут на внеплановые каникулы

Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

Обсуждена складывающаяся на сегодняшний день в республике эпидемиологическая ситуация. По информации главного государственного санитарного врача КБР Жирослана Пагова, в регионе наблюдается рост темпов заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией среди детей школьного возраста: за последнюю неделю количество заболевших среди данной категории возросло на 54 процента. В связи с этим Оперативным штабом рекомендовано введение для школьников 1-8 и 10 классов каникул, которые продлятся с 26 января по 6 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате. Также будут временно приостановлены занятия в учреждениях дополнительного образования. Таким образом, больше 102 тысяч школьников проведут дома почти две недели. Кроме того, на дистанционный формат обучения переводятся учреждения среднего профессионального образования, подведомственные Минпросвещения КБР. Данные меры направлены на снижение количества социальных контактов и противодействие распространению ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.

В ходе совещания было озвучено, что контроль за соблюдением в организациях санитарно-эпидемиологических требований будет продолжен. Работодателям необходимо обеспечить сотрудникам дистанционный формат работы, рабочие совещания с участием коллективов следует проводить в режиме ВКС. В государственных учреждениях личный прием граждан временно приостанавливается, прием документов будет осуществляться в режиме единого окна либо в электронном формате.

По информации Рустама Калибатова, усилена работа кол-центра Минздрава КБР по коронавирусу. К единой многоканальной линии «122» подключены поликлиники Нальчика и амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, идет подключение районных поликлинических подразделений. При возникновении каких-либо вопросов с получением медицинской помощи граждане могут позвонить на бесплатный номер «122» либо обращаться в амбулаторные центры по диагностике и лечению коронавируса, где врачи проконсультируют, сделают назначение, при необходимости направят на тестирование или КТ-обследование при учреждении.

Глава КБР Казбек Коков поручил держать ситуацию на контроле в круглосуточном режиме, оперативно и безотлагательно отрабатывать все обращения граждан, связанные с оказанием медицинской помощи.