В Кабардино-Балкарии на противоградовые мероприятия планируется направить 25 млн рублей

На территории Кабардино-Балкарии действует 33 противоградовых пункта воздействия, которые с 1 апреля полностью готовы к работе. Общая площадь защищаемой от града территории составляет 481,4 тыс. га. Кабардино-Балкария является одним из наиболее градоопасных регионов России, поэтому ежегодно в бюджете республики предусматриваются средства на защиту сельскохозяйственных угодий от градобития. В текущем году, как и годом ранее, на противоградовые мероприятия планируется направить из бюджета Кабардино-Балкарии 25 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.