В Кабардино-Балкарии на безвозмездной основе работают более 20 тысяч добровольцев

Эковолонтером Мухаммат Ибрагимов стал четыре года назад. Сначала участвовал во всероссийских и республиканских акциях по сохранению окружающей среды. А сейчас молодой человек и сам руководит проектом: проводит практические мастер-классы по переработке пластика, читает лекции о том, как важно сохранять экологию в республике.
За последние несколько лет роль добровольцев в стране и республике в частности кратно выросла. Особенно остро жители почувствовали это в период пандемии коронавируса. В прошлом году самыми востребованными направлениями волонтерства стали патриотическое, социальное и инклюзивное.
Активисты помогают пожилым и людям с ограничениями по здоровью, организовывают для школьников обучающие курсы и спортивные состязания. С недавнего времени работают логистами в оперативном штабе #МыВместе. С осени здесь действует программа длительного сопровождения семей военнослужащих, которые участвуют в СВО, “МыВместе.Опека”.
Штаб открыт для всех, кому нужна помощь. Обратиться за поддержкой можно позвонив на всероссийскую “горячую линию" по номеру 8-800-200-34-11. Федеральные операторы перенаправят запрос региональным коллегам, и те приступят к делу.
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