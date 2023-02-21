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В Кабардино-Балкарии на безвозмездной основе работают более 20 тысяч добровольцев

В Кабардино-Балкарии на безвозмездной основе работают более 20 тысяч добровольцев

21.02.2023 | 18:31
Эковолонтером Мухаммат Ибрагимов стал четыре года назад. Сначала участвовал во всероссийских и республиканских акциях по сохранению окружающей среды. А сейчас молодой человек и сам руководит проектом: проводит практические мастер-классы по переработке пластика, читает лекции о том, как важно сохранять экологию в республике. За последние несколько лет роль добровольцев в стране и республике в частности кратно выросла. Особенно остро жители почувствовали это в период пандемии коронавируса. В прошлом году самыми востребованными направлениями волонтерства стали патриотическое, социальное и инклюзивное. Активисты помогают пожилым и людям с ограничениями по здоровью, организовывают для школьников обучающие курсы и спортивные состязания. С недавнего времени работают логистами в оперативном штабе #МыВместе. С осени здесь действует программа длительного сопровождения семей военнослужащих, которые участвуют в СВО, “МыВместе.Опека”. Штаб открыт для всех, кому нужна помощь. Обратиться за поддержкой можно позвонив на всероссийскую “горячую линию" по номеру 8-800-200-34-11. Федеральные операторы перенаправят запрос региональным коллегам, и те приступят к делу.   https://t.me/vestikbr
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