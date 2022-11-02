В Кабардино-Балкарии могут вновь появиться медицинские вытрезвители

Об этом сегодня говорили на заседании президиума парламента КБР. Речь шла о законопроекте, касающемся охраны здоровья граждан, над которым сейчас работают в высшем законодательном органе республики.
Если документ будет одобрен на всех уровнях, то институт медицинских вытрезвителей можно будет возродить. Вытрезвители работали больше полувека, а затем ушли в прошлое. Теперь регионы вправе возобновить такую практику.
В некоторых частях страны специализированные организации уже появились… И сегодня же парламентарии рассмотрели пакет законодательных инициатив коллег из других субъектов России.
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