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В Кабардино-Балкарии модернизируют коммунальную инфраструктуру

В Кабардино-Балкарии модернизируют коммунальную инфраструктуру

24.01.2023 | 16:28
Правительственная комиссия по региональному развитию утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. В перечень вошел документ, подготовленный в Кабардино-Балкарии. Новая федеральная программа рассчитана на 23-27-й годы. Средства в рамках ее реализации направят в том числе на оплату инженерных изысканий и строительно-монтажных работ, закупку оборудования и материалов. В Кабардино-Балкарии уже реализуют сразу несколько масштабных проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры: в местах жилой застройки создают системы водоснабжения и водоотведения. Работы наметили или уже ведут в микрорайоне “Восточный” в Нальчике, в селе Белая Речка, за Хасаньей, в коттеджном поселке Мишхидж, на территории дачных товариществ “Дубки-07” и “Сосруко”. Также в планах – строительство Баксанского группового водопровода.   https://t.me/vestikbr
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