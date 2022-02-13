В Кабардино-Балкарии матери выпавшего из окна ребенка грозит заключение

В Кабардино-Балкарской республике предстанет перед судом мать шестилетнего мальчика, который разбился насмерть, выпав из окна на пятом этаже. Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности возбудил следственный отдел по городу Нальчику республиканского следственного управления. В сообщении ведомства говорится, что мальчик погиб в начале зимы, когда мать «ушла из дома по личным делам», оставив его одного. Ребенок взобрался на подоконник в спальне и сам открыл створку окна. Облокотившись на москитную сетку, он выпал из окна вместе с ней и разбился насмерть. Следствие ставит в вину матери, что она была небрежна в осуществлении своих родительских обязанностей в отношении мальчика, еще не способного защитить себя. Так, пластиковые окна в квартире, где они жили, не были оснащены блокираторами, что и стало причиной трагедии.