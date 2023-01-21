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В Кабардино-Балкарии кукурузы на зерно посеют на площади 142 тыс. га

В Кабардино-Балкарии кукурузы на зерно посеют на площади 142 тыс. га

21.01.2023 | 13:33
В Кабардино-Балкарии в предстоящую весеннюю посевную кампанию, по предварительным данным, планируется посеять яровые культуры на площади порядка 220 тыс. га, сообщает региональный Минсельхоз. В связи с увеличением площадей под озимыми площадь ярового сева незначительно уменьшится. Если говорить по основным сельскохозяйственным культурам, то в текущем году в КБР планируется больше посеять зерновых и зернобобовых, в частности кукурузы на зерно, которую, как ожидается, посеют на площади 142 тыс. га против 137,7 тыс. га в 2022 году. Для сохранения стабильности севооборота в республике уменьшатся площади под подсолнечником, который займет, по оперативной информации, 14 тыс. га. Посевы овощей и картофеля останутся на уровне прошлого года - 16,8 тыс. га и 7 тыс. га соответственно. Также без изменений в сравнении с 2022 годом останутся площади под кормовыми культурами, их планируется посеять 11,3 тыс. га.
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