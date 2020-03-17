В Кабардино-Балкарии короновируса нет

Сегодня Казбек Коков провел первое заседание Оперативного штаба по профилактике коронавируса в КБР. «На сегодняшний день ситуация под контролем, для паники причин нет, — заявил Глава Кабардино-Балкарии. — Тем не менее, мы должны быть готовы максимально защитить население нашей республики. В связи с обстановкой оперативный штаб должен действовать максимально слаженно, эффективно и быстро реагировать на риски и вызовы, связанные с COVID-19». В состав штаба вошли руководители социального блока Правительства КБР, надзорных и правоохранительных органов. Заслушана оперативная информация ответственных лиц. Руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов проинформировал, что по состоянию на 16 марта в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Министр здравоохранения Рустам Калибатов доложил, что медучреждения готовы к работе в случае выявления инфекции. По итогам заседания Оперштабом принят ряд решений. В связи с обеспокоенностью родителей и в целях профилактики с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях и детских садах республики вводится свободное посещение, также будут ограничены посещения в социальных учреждениях — интернатах, реабилитационных центрах. Оперативный штаб рекомендует органам исполнительной власти и общественным организациям воздержаться от проведения публичных и иных массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители могут обращаться на горячую линию Оперативного штаба по номерам телефонов: (8662) 40-15-65 и 42-26-78.