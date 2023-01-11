В Кабардино-Балкарии количество зараженных ОРВИ снизилось почти вдвое. О текущей статистике рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.
За первую неделю нового года в медучреждениях Кабардино-Балкарии зарегистрировали почти полторы тысячи пациентов с симптомами респираторных вирусных заболеваний. Между тем, неделей ранее с теми же проблемами к медикам обратились 2700 граждан.
По мнению специалистов надзорного ведомства, на ситуацию отчасти повлияли долгие выходные и школьные каникулы. Не наблюдалось скопления людей, как обычно бывает на учебе или на работе, а потому число заражений резко сократилось.
Сезон простудных заболеваний продолжается, а потому все так же необходимы меры предосторожности. Следует избегать массового скопления людей. В общественных местах и транспорте предпочтительны защитные маски. И к тому же следует чаще мыть руки и проветривать помещения.
https://t.me/vestikbr