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В Кабардино-Балкарии количество зараженных ОРВИ снизилось почти вдвое

В Кабардино-Балкарии количество зараженных ОРВИ снизилось почти вдвое

11.01.2023 | 15:59
В Кабардино-Балкарии количество зараженных ОРВИ снизилось почти вдвое. О текущей статистике рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. За первую неделю нового года в медучреждениях Кабардино-Балкарии зарегистрировали почти полторы тысячи пациентов с симптомами респираторных вирусных заболеваний. Между тем, неделей ранее с теми же проблемами к медикам обратились 2700 граждан. По мнению специалистов надзорного ведомства, на ситуацию отчасти повлияли долгие выходные и школьные каникулы. Не наблюдалось скопления людей, как обычно бывает на учебе или на работе, а потому число заражений резко сократилось. Сезон простудных заболеваний продолжается, а потому все так же необходимы меры предосторожности. Следует избегать массового скопления людей. В общественных местах и транспорте предпочтительны защитные маски. И к тому же следует чаще мыть руки и проветривать помещения.   https://t.me/vestikbr
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