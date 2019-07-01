В Кабардино-Балкарии капитально отремонтируют путепровод на трассе Р-217 “Кавказ” — 2019.07.10





Работы начались в июне и закончатся в октябре этого года, сообщают в профильном ведомстве. Ремонт проводится в селении Малка на 405-м километре дороги. Проектом предусмотрены замена фундамента опор, возведение трехпролётного строения и усиление полотна с расширением до двух полос. На время работ движение направили по путепроводу, расположенному рядом. «Объект будет соответствовать параметрам второй технической категории. Затем дорожники приступят к капитальному ремонту второго путепровода, по которому проезд осуществляется в настоящее время», отмечают в ведомстве. Согласно госконтракту, работы планируется завершить в конце октября.