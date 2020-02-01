В Кабардино-Балкарии эскроу-счета пока не используют





Долевое строительство ведут с применением прежнего метода зачисления средств покупателей, сообщили в региональном Минстрое.

Если раньше дольщики должны были внести предоплату за еще не построенные квартиры, то теперь деньги переводят на специальные эскроу-счета. Доступ к средствам застройщик получит только тогда, когда выдаст ключи и оформит сделку в Россреестре.

В жилых комплексах, где степень готовности – не меньше 30 процентов, застройщики смогут продавать квартиры по старым правилам. Если же дом в проекте или только вырыт котлован, необходимо получить разрешение Россреестра и использовать эскроу-счета. По прогнозам аналитиков, на новую схему покупки жилья строительная отрасль страны полностью перейдет в ближайшие 2-3 года.