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В Кабардино-Балкарии из незаконного оборота изъята крупная партия синтетического наркотика

В Кабардино-Балкарии из незаконного оборота изъята крупная партия синтетического наркотика

23.11.2022 | 09:46
В рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ВОГОиП МВД России пресечена преступная деятельность двух жителей соседнего региона, причастных к распространению наркотиков на территории СКФО в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. В ходе досмотра автомашины, используемой подозреваемыми, обнаружены и изъяты 4 полимерных свертка с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 0,445 кг. Следственным отделением УФСБ России по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.  
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