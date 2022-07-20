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В Кабардино-Балкарии идёт сбор летних сортов яблок и груш

В Кабардино-Балкарии идёт сбор летних сортов яблок и груш

20.07.2022 | 10:02
В садах Кабардино-Балкарии идёт сбор летних сортов яблок и груш. К уборке приступили сельхозорганизации и фермерские хозяйства Терского, Майского, Урванского, Лескенского, Прохладненского, Чегемского районов. Ими уже собраны первые 1,5 тыс. тонн плодов, в основном это яблоки, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. Садоводы отмечают, что в текущем году урожай ранних сортов семечковых культур лучше прошлогоднего. Летние сорта не подлежат длительному хранению, поэтому плоды прямиком с садов направляются в торговые точки. Ароматные яблоки и груши из Кабардино-Балкарии можно увидеть на местных рынках, а также в соседних регионах.   https://t.me/vestikbr
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