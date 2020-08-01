В Кабардино-Балкарии идут отборочные соревнования для участия в финале восьмого Национального чемпионата «Молодые профессионалы»





Это конкурс профессионального мастерства, который проводят по стандартам «Ворлдскиллс». Среди претендентов – победители и призеры республиканского турнира. В течение 20-ти дней на различных площадках они будут демонстрировать свои умения. Компетенций в этом году 27. Одна из них – «Технология моды» в Нальчикском колледже легкой промышленности. Из-за распространения коронавируса соревнования решили провести на этот раз в новом – дистанционно-очном формате.

Труды конкурсантов эксперты оценят удаленно по фото- и видеоотчетам. А в некоторых случаях работы даже отправят членам жюри экспресс-почтой. Финал чемпионата «Молодые профессионалы» тоже пройдет в дистанционно-очном формате. Намечен он на сентябрь. Ожидается, что участников будет около трех тысяч – со всей России и даже из других государств.