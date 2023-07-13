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В Кабардино-Балкарии идет уборка урожая колосовых

В Кабардино-Балкарии идет уборка урожая колосовых

13.07.2023 | 22:13
На полях республики уже собрали 55 тысяч тонн зерна пшеницы и ячменя. Таковы оперативные данные из районов. Средняя урожайность - 36 центнеров с гектара. Это на три процента больше, чем в прошлом году. Активная фаза жатвы завершается в степной зоне. Уборочная сдвигается в предгорье. В одном из сельхозпредприятий Майского района на поля выводят высокоэффективные комбайны российского и зарубежного производства. Качественная техника позволяет сократить потери и сроки работ. И это несмотря на капризы погоды. В хозяйстве ожидают урожай зерновых на тысячу тонн больше, чем в 22-м. Быстрой и качественной уборке способствует и профессиональный конкурс – на титул лучшего комбайнера. Когда сезон завершится, победителям вручат премии и подарки… Добавим, что перед аграриями республики стоит в этом году масштабная задача – собрать урожай с площади 214 тысяч гектаров.   https://t.me/vestikbr
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