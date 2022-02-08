В Кабардино-Балкарии идет переаттестация имамов

В республике идет переаттестация имамов, которые работают в городах и районах. Священнослужители подтверждают знания в Северо-Кавказском исламском университете. Больше 150-ти человек проходят письменное и устное тестирование. Выявленные недочеты будут устранять – проведут курс повышения квалификации, говорят в Духовном управлении мусульман. Здесь считают важным, чтобы при работе с верующими не было разночтений в постулатах. И еще одна задача – чтобы исламское просвещение отвечало духу времени. На сегодня большая часть священнослужителей уже продемонстрировала свои знания и навыки. Экзамены в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы продлятся до конца февраля. Проводят переаттестацию раз в три года.