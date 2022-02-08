home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии идет переаттестация имамов

В Кабардино-Балкарии идет переаттестация имамов

08.02.2022 | 16:00
В республике идет переаттестация имамов, которые работают в городах и районах. Священнослужители подтверждают знания в Северо-Кавказском исламском университете. Больше 150-ти человек проходят письменное и устное тестирование. Выявленные недочеты будут устранять – проведут курс повышения квалификации, говорят в Духовном управлении мусульман. Здесь считают важным, чтобы при работе с верующими не было разночтений в постулатах. И еще одна задача – чтобы исламское просвещение отвечало духу времени. На сегодня большая часть священнослужителей уже продемонстрировала свои знания и навыки. Экзамены в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы продлятся до конца февраля. Проводят переаттестацию раз в три года.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных