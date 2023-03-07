В Кабардино-Балкарии грядёт сезон клещей

Сезон активности клещей в нашем регионе длится с апреля по сентябрь, пиковый период приходится на май-июнь. Обитают они преимущественно в траве и кустарниках.
В республике с клещами борются организованно и массово: в определенных местах распыляют специальные препараты. Уже в марте начнут обрабатывать парки и скверы, а также территории возле больниц, школ и детских садов.
Специалисты говорят: чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил. Отправляясь на прогулку или на садовый участок, крайне важно правильно одеться: у кровососущих не должно быть доступа к открытым участкам кожи. Когда вернетесь, нужно тщательно осмотреть себя и детей, а также одежду... Если клещ все же укусил, поспешите в травмпункт.
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