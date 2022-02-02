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В Кабардино-Балкарии готовятся к весеннему паводку

В Кабардино-Балкарии готовятся к весеннему паводку

02.02.2022 | 16:05
В населенных пунктах Майского района сегодня активными темпами ведутся работы по руслорегулировке, дноуглублению и укреплению дамб рек. За зиму русла заполнились илом и мусором. Спускаясь по течению и скапливаясь на равнине, наносы закрывают свободный проход воды. Что создает опасность подтопления. На Череке, работы производятся на участке протяженностью 500 метров. Необходимость в них очевидна. Она обусловлена стихийным разрушением дамбы береговой линии и угрозой утраты имущества сельчан и разрушения расположенной вблизи асфальтированной автомобильной дороги. Задействовано 10 единиц специализированной техники. На реке Терек работы запланировано провести на протяжении одного километра на границе Майского и Терского районов, охватив часть аварийной береговой линии ст.Котляревской. Не менее важными являются работы по освобождению русел рек от поваленных деревьев и очистке подмостовых пространств. Есть множество участков Черека, Баксана, Чегема, Малки и Терека, где это необходимо. Планов по проведению берегоукрепительных и руслорегулировочных работ в разных частях республики много. Некоторые из них уже начали реализовываться. Все делается для того, чтобы подойти к летнему сезону подготовленными. По прогнозам чрезвычайных служб, подъем уровня воды в реках обычно начинается в апреле, а пик паводка приходится на июнь-июль, когда активно тают ледники.
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