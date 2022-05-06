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В Кабардино-Балкарии готовятся к шествию «Бессмертного полка»

В Кабардино-Балкарии готовятся к шествию «Бессмертного полка»

06.05.2022 | 16:18
Нальчанка Милана Лосанова заказывает штендер с изображением своего прадеда – участника Великой Отечественной. И таких заявок в эти дни много, ведь шествие «Бессмертного полка» уже совсем скоро. Нальчанка Дарья Фомичева к участию в грандиозной патриотической акции уже подготовилась. В одном из ателье, где могут сделать штендер, рассказали: работы довольно много, люди приходят с заказами постоянно. Помогут изготовить портреты героев Великой Отечественной в МФЦ, а также в системе «Почты России». В этих случаях услуги бесплатны. Смысл самой акции в том, чтобы девятого мая почтить память своих близких, будь то ветеран армии или флота, труженик тыла, партизан, узник фашистского лагеря, блокадник, боец сопротивления, которые уже никогда сами не встанут в парадный строй. В Нальчике формировать колонну начнут с 10 утра от площади 400-летия единства с Россией. Стартует шествие в 11 по проспекту Ленина и завершится на ул.Балкарской за площадью Согласия. Рассказать историю своих героических предков можно на сайте moypolk.ru.
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