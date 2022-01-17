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В Кабардино-Балкарии готовятся к иммунизации подростков от коронавируса

В Кабардино-Балкарии готовятся к иммунизации подростков от коронавируса

17.01.2022 | 15:47
В управлении Роспотребнадзора сообщили, что в республике сейчас ожидают специальную вакцину для этой категории жителей. В России подростков в возрасте от 12 до 17 лет прививают препаратом «Спутник М». Как пояснили в Центре им.Гамалеи, «М» означает «для маленьких». Процедура исключительно добровольная. К тому же требуется согласие родителей или законных представителей несовершеннолетнего. В Кабардино-Балкарии прививки станут делать в процедурных кабинетах детских поликлиник. В надзорном ведомстве добавили, что на сегодня всплеска заболеваемости ОРВИ и ковидом среди подростков нет. Тем не менее, в образовательных учреждениях профилактику не ослабляют: при входе измеряют температуру тела, аудитории регулярно дезинфицируют, в доступных местах находятся антисептики.
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