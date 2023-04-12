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В Кабардино-Балкарии готовятся к «Диктанту Победы»

В Кабардино-Балкарии готовятся к «Диктанту Победы»

12.04.2023 | 14:19
Это патриотическая акция, которую учредила «Единая Россия». Центральной площадкой для написания станет московский Музей Победы на Поклонной горе. Диктант состоится 27 апреля. Акция стала традиционной и международной: в этом году ее проведут в пятый раз. Как говорят организаторы, участие в «Диктанте Победы» - это способ не только проверить свои знания, но выразить уважение к истории. Все вопросы будут посвящены Великой Отечественной и подвигу советского народа в битве с фашизмом. В городе воинской славы Нальчик площадками, где можно будет написать диктант, традиционно станут три вуза – КБГУ, Аграрный университет и Институт искусств. Чтобы принять участие, необходимо либо заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, либо можно прийти 27 апреля на одну из площадок и там заявить о своем намерении.   https://t.me/vestikbr
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