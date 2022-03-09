В Кабардино-Балкарии готовятся к безаварийному пропуску паводковых вод и прохождению пожароопасного сезона

В Кабардино-Балкарии организована проверка готовности сил и средств субъекта к безаварийному пропуску паводковых вод и прохождению пожароопасного сезона, сообщает прес-служба ГУ МЧС России по КБР. На основании поручения Совета Безопасности Российской Федерации рабочими группами Главного управления МЧС России по КБР организована проверка готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к действиям по предназначению в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Рабочими группами осуществляется проверка 13 муниципальных образований республики. Особое внимание будет уделено проверке готовности системы оповещения населения об опасностях природного и техногенного характера, готовность инженерной и специальной техники для ликвидации возможных ЧС, наличию паспорта безопасности муниципального образования, наличию планирующих документов, резервов финансовых и материальных ресурсов, нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также будет осуществлено обследование 5 крупных гидротехнических сооружений (далее – ГТС) к пропуску весенне-летнего половодья. В текущем году основные усилия будут направлены на проведение берегоукрепительных, руслорегулировочных работ на 5 наиболее опасных участках: - берегоукрепительные работы на берегу реки Хеу протяженностью 164 м., по защите с. Герпегеж; - руслорегулировочные работы протяженностью 64 м. на р. Черек в пределах с.п. Октябрьское, Майского муниципального района; - дноуглубительные работы протяженностью 1270 м. (на р. Баксан в пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района); - руслорегулировочные работы на р. Нальчик протяжённостью 700 метров (в пределах с.п. Белая Речка); - руслорегулировочные работы протяженностью 920 метров на р. Нальчик в районе СТ «Коммунальник». Данные работы спланированы по линии Министерства природных ресурсов и экологии КБР. Для мониторинга обстановки и организации выполнения задач в паводкоопасный период спланировано привлечение 8 межведомственных оперативных групп. Комплексную проверку КБР планируется завершить 16-го марта, по результатам которой будет составлен «АКТ готовности КБР к безопасному пропуску паводковых вод и пожароопасному сезону».