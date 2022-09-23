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В Кабардино-Балкарии готовят к открытию новый травматологический пункт для несовершеннолетних

В Кабардино-Балкарии готовят к открытию новый травматологический пункт для несовершеннолетних

23.09.2022 | 16:49
В Кабардино-Балкарии готовят к открытию новый травматологический пункт для несовершеннолетних. Функционировать он будет на базе Республиканского детского клинического многопрофильного центра. Сейчас в лечебном учреждении идет масштабная модернизация. В первую очередь централизовали педиатрическую службу республики, а профильные отделения разместили в двух корпусах. Один из них капитально ремонтируют с начала этого года. Из резервного фонда Правительства России на эти цели регион получил 125 миллионов рублей. В июне Глава КБР Казбек Коков принял решение выделить из республиканского бюджета еще 73 миллиона рублей на восстановление второго корпуса – здания бывшего Перинатального центра. Именно здесь и будет действовать новый травматологический пункт для детей. Ремонт больницы еще продолжается, но в нескольких блоках работы уже практически завершены. Новые отделения заработают в октябре. Реконструкцию всего учреждения строители планируют закончить к концу года.   https://t.me/vestikbr
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