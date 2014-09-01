В Кабардино-Балкарии готовятся к сентябрьским выборам





В Кабардино-Балкарии готовятся к выборам в Государственную Думу и в органы самоуправления. В сентябре местных депутатов выберут в 122-х населенных пунктах республики. В Баксане на 20 депутатских мест претендуют свыше ста человек. Сейчас в территориальном Избиркоме продолжают составлять списки кандидатов. Данные проверят, а затем их внесут в бюллетени. Уже уточнили границы избирательных участков и определили помещения для голосования. В основном их разместят в зданиях школ. Председатель территориальной избирательной комиссии г.о.Баксан Хасанби Гогузоков рассказал, что на территории городского округа Баксан образованы для проведения выборов и референдумов 16 избирательных участков: десять в самом Баксане и шесть в Дыгулыбгее. Всего избирателей по Баксану 31 тысяча человек . Исходя их этого, будут заказывать избирательные бюллетени. Он также добавил, что средствами индивидуальной защиты от коронавируса обеспечат всех участников избирательного процесса – работников комиссий, наблюдателей и тех, кто придет проголосовать.