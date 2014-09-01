В Кабардино-Балкарии готовятся к патриотической акции «Вахта памяти» на Эльбрусе





В Кабардино-Балкарии готовятся к патриотической акции «Вахта памяти» на Эльбрусе. Начнется она 30 июня. В ледниках вновь начали искать останки красноармейцев, которые защищали высшую точку Европы во время Великой Отечественной. Как сообщили в поисковом отряде «Мемориал Эльбрус», акцию организовали девять лет назад. За это время провели около 120-ти экспедиций. Извлечены останки 260-ти советских воинов. Захоронение провели в братской могиле в Приэльбрусье. В целом битва за Кавказ продолжалась больше года – с июля 42-го по октябрь 43-го. О подвиге защитников горных склонов свидетельствует памятная доска, которую установили в 2010-м.