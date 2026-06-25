В Кабардино‑Балкарии фиксируют всплеск телефонного мошенничества

Телефонные звонки с угрозами, сообщения о мнимых авариях и просьбы перевести деньги на безопасные счета – с такими схемами мошенников нередко сталкиваются жители Кабардино-Балкарии.
Эта история – не единичный случай, а часть тревожной тенденции: по всей стране, в том числе и в Кабардино-Балкарии с каждым годом растет число мошенничеств. Такие схемы – лишь один из инструментов в арсенале злоумышленников.
Они звонят от имени банков и правоохранительных органов с просьбой предоставить данные карт и пароли, распространяют вредоносное ПО, заманивают жертв в фиктивные инвестиционные проекты с криптовалютой. Часто мошенники обещают выигрыши или пугают уголовным преследованием. Цель всегда одна – выманить деньги или персональные данные.
В числе основных факторов совершения таких преступлений – низкая цифровая грамотность населения, излишняя доверчивость и отсутствие базовых навыков защиты от мошеннических схем. Большинство злоумышленников действуют из других регионов России, используют дистанционные методы и тщательно скрывают свои следы.
В основном они применяют подставные номера телефонов и банковские счета. Чтобы обезопасить жителей республики, сотрудники республиканского МВД регулярно проводят профилактические встречи и акции в муниципалитетах: рассказывают населению о новых уловках преступников и объясняют, как не стать жертвой обмана.
Сохранить свои сбережения и персональные данные в безопасности помогают простые, но действенные меры предосторожности. Чтобы узнать, какие методы жители республики считают самыми эффективными, мы провели опрос.
Сотрудники республиканского МВД призывают жителей Кабардино-Балкарии сохранять бдительность, не доверять незнакомцам по телефону и в интернете, а также внимательно относиться к своим персональным данным и финансовой информации.
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