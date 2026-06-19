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В Кабардино‑Балкарии этим летом работают более 40 пришкольных лагерей

В Кабардино‑Балкарии этим летом работают более 40 пришкольных лагерей

19.06.2026 | 13:05
Творческие мастер‑классы, спортивные состязания, познавательные экскурсии… Этим летом в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии действуют больше четырех десятков пришкольных лагерей. В них отдыхают около 3000 детей. В пришкольном лагере под названием «Звездный» в 41-ой прогимназии Нальчика ребята проводят время весело, активно и с пользой. Программу отдыха разработали с учетом возрастных особенностей детей, обязательная ее часть – подвижные игры на свежем воздухе. Ежедневно школьники соревнуются в эстафетах, играют в футбол и баскетбол. В гостях у ребят часто бывают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. На увлекательных занятиях они учат детей правилам дорожного движения и основам пожарной безопасности. Также для юных отдыхающих проводят тематические конкурсы, акции и творческие мастер‑классы. Забота о воспитанниках в лагере «Звездный» – это не только насыщенный досуг, но и полноценное питание. Ребят здесь кормят два раза в день: рацион сбалансирован и включает первое и второе блюда, а также сезонные овощи и фрукты. В этом году здесь отдыхают 130 учащихся начальных классов в возрасте от 7 до 11 лет. Особое внимание – детям участников СВО, из многодетных семей, а также тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. В период самых длинных каникул в этом году в Кабардино-Балкарии работают больше четырех десятков пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Посещают их около трех тысяч ребят. Школьники не только отдыхают и укрепляют здоровье, их также возят в театры, музеи и на экскурсии. Всего этим летом в санаториях, лагерях и других профильных организациях региона примут свыше 9 тысяч детей. На проведение кампании из республиканского бюджета выделили около 120 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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