В Кабардино-Балкарии единое детское пособие получают больше 30 тысяч семей. Об этом рассказали Социальном фонде.
Именно это ведомство с 1 января занимается всеми мерами поддержки, которые раньше предоставляли россиянам Пенсионный фонд и Соцстрах. Единое пособие на детей заменяет 5 ранее действовавших. Теперь родителям не нужно заново оформлять выплату, после того, как ребенок достигнет определённого возраста.
Положительные решения принимают, если доход семьи – ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет. Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.
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