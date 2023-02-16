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В Кабардино-Балкарии единое детское пособие получают больше 30 тысяч семей

В Кабардино-Балкарии единое детское пособие получают больше 30 тысяч семей

16.02.2023 | 09:48
В Кабардино-Балкарии единое детское пособие получают больше 30 тысяч семей. Об этом рассказали Социальном фонде. Именно это ведомство с 1 января занимается всеми мерами поддержки, которые раньше предоставляли россиянам Пенсионный фонд и Соцстрах. Единое пособие на детей заменяет 5 ранее действовавших. Теперь родителям не нужно заново оформлять выплату, после того, как ребенок достигнет определённого возраста. Положительные решения принимают, если доход семьи – ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет. Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.   https://t.me/vestikbr
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