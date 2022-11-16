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В Кабардино-Балкарии досрочно выполнен план догазификации

В Кабардино-Балкарии досрочно выполнен план догазификации

16.11.2022 | 15:54
План догазификации на 21-22-й годы в Кабардино-Балкарии выполнен досрочно, сообщили в компании, отвечающей за распределение этого ресурса. К системе газоснабжения подключили около 500 домов, трубы подвели почти к полутора тысячам земельных участков. В компании подчеркнули, что результата удалось добиться благодаря четкому взаимодействию с представителями органов исполнительной власти республики. Предполагается, что программу социальной газификации продлят в целом по стране. К тому же рассматривается возможность предоставлять субсидии инвалидам и ветеранам, многодетным и малоимущим на покупку газового оборудования и проведение работ в пределах участков, на которых расположены их дома.   https://t.me/vestikbr  
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