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В КБР досрочно отремонтировали подъезды к поселку Эльбрус

В КБР досрочно отремонтировали подъезды к поселку Эльбрус

08.08.2022 | 18:58
Специалисты досрочно завершили ремонт 2 км дорог на подъезде к поселку Эльбрус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ремонт провели впервые за последние 10 лет. Как отмечается, одна из обновленных дорог ведет к детскому саду, амбулатории и к местной мечети. Дорожники заменили асфальтобетонное полотно, укрепили обочины, обустроили тротуары и систему водоотвода с проезжей части. Здесь также установили бордюры, новые знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.
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