В КБР досрочно отремонтировали подъезды к поселку Эльбрус

Специалисты досрочно завершили ремонт 2 км дорог на подъезде к поселку Эльбрус в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии благодаря реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Ремонт провели впервые за последние 10 лет. Как отмечается, одна из обновленных дорог ведет к детскому саду, амбулатории и к местной мечети. Дорожники заменили асфальтобетонное полотно, укрепили обочины, обустроили тротуары и систему водоотвода с проезжей части. Здесь также установили бордюры, новые знаки, барьерное ограждение и нанесли разметку.