В Кабардино-Балкарии до 2023 года капитально отремонтируют 50 школ. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Развитие образования», сообщает Минпросвещения КБР. В Майском районе в списки обновления попали три здания. Одно из них – школа в станице Александровской. Она была построена больше полувека назад и уже давно нуждалась в капитальной реконструкции. Ждать до конца учебного года строители не стали. Обучающихся перевели в соседнее здание начальной школы. В настоящее время идет демонтаж здания. Сама школа рассчитана на 420 ученических мест. По завершению всех работ она будет соответствовать всем современным требованиям. В целом по региональному проекту «Модернизация системы образования в КБР», капитальный ремонт проведут в 176 зданиях. В станице Александровской ученики сядут за новые парты уже 1 сентября.