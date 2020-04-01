В Кабардино-Балкарии диагноз COVID-19 подтвержден еще у 45 человек

По данным Оперштаба на 27.04.2020, число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до 412 человек, статус COVID-19 за сутки подтвердился еще у 45 жителей республики.

Выздоровевших также стало больше, с начала эпидемии с болезнью справились уже 50 человек, 16 поправились за минувшие сутки. На официальном сайте стопкоронавирус.рф данные по выздоровевшим обновляются с некоторой задержкой, предупредили в Оперштабе.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1361 жителей КБР, за сутки их число выросло на 12 человек. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждут результатов теста и КТ.

Госпитализированы 143 человека. 90 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом, четверо из них – дети. За сутки в медучреждение поступили 1 человек, выписаны четверо – один из них выздоровел, трое переведены на амбулаторное наблюдение. В реанимации находятся 5 человек, все на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 53 (за сутки +3), 7 человек — в реанимации, один из них подключен к аппарату ИВЛ.

286 человек, в том числе 47 детей, переносят болезнь в легкой, бессимптомной форме и лечатся амбулаторно.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 24 человека: трое — с подозрением на коронавирус, 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведено 734 теста, общее число протестированных на 27 апреля составило 13801 человек.