В Кабардино-Балкарии дан старт шестому региональному чемпионату «Молодые профессионалы»

Сегодня в колледже «Строитель» был дан старт 6-ому Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Здесь они соревнуются в умении быстро и качественно соединять различные детали, в том числе алюминиевые, что считается наиболее сложным видом таких работ. Сварка - одна из 26 компетенций в этом году. В целом больше 160 человек участвуют в проекте. Открытие в формате онлайн провели на базе лицея «Строитель». Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в Кабардино-Балкарии проходит на 12 площадках, которые оборудовали в восьми образовательных организациях. Оценивают работы участников эксперты, причем некоторые из них приехали в Нальчик из других городов. Состязания завершатся 18 февраля. Победители отправятся в Саранск на отборочные соревнования 10-го Национального чемпионата WorldSkills Russia.