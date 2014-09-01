В Кабардино-Балкарии дан старт программе «Чистая вода»





В республике дан старт программе «Чистая вода» этого года, сообщили в Минстрое. Речь – о начале строительства и реконструкции объектов водоснабжения. В нынешнем году их в перечне – 19. Общая протяженность сетей, которые намерены создать или восстановить, — больше 60-ти километров. Кроме того, пробурят четыре скважины. Чтобы добиться намеченного, вложат 120 миллионов рублей. В 2020-м по программе «Чистая вода» в Кабардино-Балкарии построили больше 30-ти коммунальных сетей. Отмечу, что на федеральном уровне саму программу теперь перевели из национального проекта «Экология» в «Жилье и городскую среду». И в целом по стране в нынешнем году должны построить 450 объектов питьевого водоснабжения.