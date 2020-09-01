В Кабардино-Балкарии чтят память погибших в грузино-абхазской войне

Сегодня в Нальчике состоялся митинг, посвященный памятной дате – 27-й годовщине окончания грузино-абхазской войны. Чтобы вспомнить о погибших добровольцах, на площадь Абхазии пришли представители органов власти и общественных организаций республики…Вооруженный конфликт с Грузией начался в 92-м и продолжался больше года. За независимость Абхазии сражались тогда около двух тысяч уроженцев Кабардино-Балкарии. Добровольцы из нашей республики одними из первых пришли на помощь братскому народу. Воспоминаниями сегодня делились участники событий. В боях за независимость Абхазии погибли 59 добровольцев из Кабардино-Балкарии. Их память почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы к подножию монумента, который был воздвигнут в честь погибших воинов.