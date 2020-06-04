В Кабардино-Балкарии число жертв COVID-19 выросло до 27

По данным Оперштаба на 04.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончались еще два человека: житель с. Куба-Таба 1954 года рождения и 62-летняя жительница г. Майского. Число умерших от новой коронавирусной инфекции выросло до 27.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 74 жителей КБР, общее количество заразившихся с начала пандемии увеличилось до 3126 человек.

Выздоровевших – 95, всего с начала пандемии с болезнью справились уже 1457 человек.

На медицинский контроль за минувшие сутки взяты еще 89 жителей республики, общее количество тех, кто остается дома под наблюдением врачей и ждет результатов тестирования, вновь увеличилось и сейчас составляет 2285 человек.

Число госпитализированных выросло до 918 человек, 53 пациента находятся в реанимациях.

На амбулаторном лечении – 644 человека.

За сутки проведено 1627 тестов, общее число протестированных на 4 июня составляет 49 746 человек.