В Кабардино-Балкарии число больных COVID-19 выросло до 820 человек

По данным Оперштаба на 05.05.2020, в Кабардино-Балкарии за сутки статус COVID-19 подтвержден у 81 человека, общее количество зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 820.

Число выздоровевших за сутки выросло на 14 человек, таким образом, с начала эпидемии поправились уже 136 пациентов. Случаев летального исхода – нет, на 5 мая апреля в КБР зарегистрированы 3 факта смерти от коронавируса.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1430 пациентов, 14 из них взяты на контроль за минувшие сутки. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 232 человека.

95 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом (+5 за сутки), в том числе 9 детей. 5 пациентов выписаны, в реанимации остаются 6 человек, четверо — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 137, за минувшие сутки в медучреждение поступили 18 человек, выписанных – двое, 9 человек — в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии подключены к аппарату ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 191 человек, 25 из них – дети. 258 жителей республики, в том числе 71 ребенок, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра находятся 32 человека, из них 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, один вернулся из Армении, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведен 581 тест, общее число протестированных на 5 мая составило 17 798 человек.