В Кабардино-Балкарии число больных COVID-19 выросло до 456 человек

По данным Оперштаба на 30.04.2020, в Кабардино-Балкарии за сутки статус COVID-19 подтвержден у 44 человек, общее количество зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 456.

Число выздоровевших за сутки выросло на 12 человек, таким образом, с начала эпидемии поправились уже 62 пациента.

Случаев летального исхода – нет, на 30 апреля в КБР зарегистрированы 2 факта смерти от коронавируса.

Дома под медицинским наблюдением остаются 1376 пациентов, 15 из них взяты на контроль за минувшие сутки. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 153 человека. 85 пациентов проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом, четверо из них – дети. За сутки в медучреждение поступили 6 человек, 11 – выписаны. В реанимации находятся 6 человек, пятеро — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 68, за минувшие сутки 17 человек поступили в медучреждение, двое – переведены в госпиталь на базе Центра по борьбе со СПИДом. 9 человек — в реанимации, один из них в тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

270 человек, в том числе 22 ребенка, переносят болезнь в легкой, бессимптомной форме и лечатся амбулаторно.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра, по-прежнему, остаются 24 человека: трое — с подозрением на коронавирус, 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведено 743 теста, общее число протестированных на 30 апреля составило 14544 человека.