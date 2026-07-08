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В Кабардино‑Балкарии чествуют крепкие семьи и хранят традиции

В Кабардино‑Балкарии чествуют крепкие семьи и хранят традиции

08.07.2026 | 12:30
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских – покровителей супружества. В Кабардино-Балкарии браки крепкие, семей примерных много, и в каждой растят будущее поколение горцев. Для них они – просто любимые бабушка и дедушка. Но за этим семейным счастьем стоит история любви длиной почти в 52 года. Мусса и Рая Тлепшевы из Кишпека и сегодня помнят, как познакомились. В семью Тлепшевых Рая вошла еще в 22 года. Работала на швейной фабрике в Нальчике, а позже – в санатории «Грушевая роща». Мусса же трудился в школе учителем ОБЖ и совмещал с тренерской работой, стал мастером спорта по вольной борьбе. За годы совместной жизни супруги пережили немало, но трудности только сблизили их. Делятся: построить крепкую семью удалось общими усилиями. Сегодня у Муссы и Раи четверо детей, 11 внуков и четверо правнуков. «Это наше главное богатство», – говорит семейная пара. Одна из дочерей, Алина, работает в Республиканской клинической больнице. Несмотря на плотный график, ей удается совмещать профессиональные обязанности и семейные заботы. Вместе с супругом они уже около 17 лет, растят двоих детей. Алина признается: всему самому важному в семейной жизни она научилась у родителей. Вместе с Муссой и Раей живут сын и сноха. Джульетта вошла в эту семью 14 лет назад. За это время стала ее частью и говорит, что восхищается отношениями свекра и свекрови. Сегодня, в День любви и верности, вся семья собралась вместе. Женщины готовят праздничный стол, мужчины занимаются хозяйственными делами. И даже спустя 52 года Мусса и Рая сохраняют главное – любовь, доверие и уважение друг к другу. Именно эти ценности они передают своим детям, внукам и правнукам.   https://t.me/vestikbr
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