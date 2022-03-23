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В Кабардино-Балкарии был установлен абсолютный температурный минимум с 2005 года

В Кабардино-Балкарии был установлен абсолютный температурный минимум с 2005 года

23.03.2022 | 16:45
Погодные аномалии… В минувший понедельник в Кабардино-Балкарии был установлен абсолютный температурный минимум с 2005 года, сообщили в Гидрометцентре. В Нальчике было -9, в Прохладном – около 11-ти градусов мороза. По данным синоптиков, метеорологическая весна в республике наступила еще в начале февраля. Положительная температура тогда закрепилась основательно. Однако март преподнес целый «ворох сюрпризов»: морозы, гололед, обильные снегопады. Причиной ненастья стал холодный атмосферный фронт с северо-востока, накрывший территорию Кабардино-Балкарии. И вот ему на смену теперь идет южный циклон. Ожидается, что к выходным циклон покинет республику, и весна наконец вступит в свои права: установится ясная, теплая погода.
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