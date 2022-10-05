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В Кабардино-Балкарии будут присуждать денежные премии работникам СМИ и социальных медиа

В Кабардино-Балкарии будут присуждать денежные премии работникам СМИ и социальных медиа

05.10.2022 | 17:30
Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков. Учреждено десять премий по 300 тысяч рублей каждая. Их вручат наиболее успешным блогерам и журналистам по итогам работы в 19-21-м годах. Оценит их труд конкурсная комиссия. В частности, определят лучших сотрудников телевидения, печатных изданий и сетевых каналов, в перечне также – особо запомнившиеся теле- и радиопроекты, публикации в муниципальных газетах. Положение о премии предполагает персональный подход к отличившимся. Если это коллектив авторов, то не больше трех человек. Помимо денежного вознаграждения, лауреатам вручат дипломы.   https://t.me/vestikbr
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