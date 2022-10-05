В Кабардино-Балкарии будут присуждать денежные премии работникам СМИ и социальных медиа

Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков. Учреждено десять премий по 300 тысяч рублей каждая. Их вручат наиболее успешным блогерам и журналистам по итогам работы в 19-21-м годах.
Оценит их труд конкурсная комиссия. В частности, определят лучших сотрудников телевидения, печатных изданий и сетевых каналов, в перечне также – особо запомнившиеся теле- и радиопроекты, публикации в муниципальных газетах.
Положение о премии предполагает персональный подход к отличившимся. Если это коллектив авторов, то не больше трех человек. Помимо денежного вознаграждения, лауреатам вручат дипломы.
https://t.me/vestikbr