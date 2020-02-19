В Кабардино-Балкарии будут помогать людям, страдающим эпилепсий





В Республиканской клинической больнице провели уникальную для Кабардино-Балкарии операцию на головном мозге – удаление височной доли. Врачебное вмешательство направлено на устранение очагов эпилепсии. 27-летняя пациентка многие годы живет с этим недугом: медикаментозное лечение не помогает, а приступы приводят к непредсказуемым последствиям. Специалисты отмечают, что после хирургического вмешательства с вероятностью 70 процентов у пациентки в ближайший год приступов не будет. В дальнейшем с помощью медиков их вероятность вообще можно будет свести к минимуму. Провели операцию знаменитые на всю страну врачи – главный нейрохирург Минздрава России, академик Владимир Крылов и ассистент кафедры нейрохирургии Клинического центра Московского медико-стоматологического университета Игорь Трифонов. Это стало возможным благодаря новому проекту по лечению эпилепсии, который с нынешнего года начал действовать в восьми регионах. Из них Кабардино-Балкария – единственный на Северном Кавказе. Тесное взаимодействие специалистов разных направлений поможет точно определить, кому из пациентов показано именно хирургическое вмешательство, говорит Крылов. Согласно мировой статистике, ежегодно эпилепсия поражает 10 человек на каждые сто тысяч. На одного из этих десяти лекарства не действуют, и ему нужна операция. В дальнейшем в Республиканской клинической больнице планируют помогать людям, страдающим эпилепсией, не только из Кабардино-Балкарии, но и со всего Северо-Кавказского округа. По словам Владимира Крылова, РКБ располагает хорошей базой для проведения такого рода операций и высококвалифицированными специалистами.