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В Кабардино-Балкарии будут модернизированы 50 объектов здравоохранения

В Кабардино-Балкарии будут модернизированы 50 объектов здравоохранения

15.02.2022 | 12:10

  Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинспектировал ход строительства и капремонта в нескольких медицинских учреждениях Черекского и Зольского района, сообщается на официальном аккаунте Министерства здравоохранения республики в Инстаграме. В Аушигере подходит к концу строительство здания амбулатории. В селении проживают около 5000 человек, и в старом здании 1939 года постройки не хватало площадей для нормального функционирования и комфортного пребывания пациентов. Амбулатория площадью 586,4 квадратных метров рассчитана на 35 посещений в смену. В новой амбулатории будут созданы все необходимые условия для оказания первичной и доврачебной медицинской помощи жителям Аушигера. Будут функционировать кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, гинеколога и хирурга. Также министр посетил амбулаторию в Кичмалке, капитальный ремонт которой запланирован на 2023 год. Проверил как завершился ремонт амбулатории в Малке. Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2025 года планируется возведение 13 новых объектов, в том числе строительство новой, современной поликлиники в Нальчике. В скором времени завершится реконструкция детской поликлиники на ул. Головко и 2-го поликлинического отделения в с. Дыгулыбгей. Всего будут модернизированы 50 объектов здравоохранения.  
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