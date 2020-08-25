В Кабардино-Балкарии более 400 тысяч человек планируется привить от гриппа


Большинство тех, кому будут сделаны прививки в предстоящем осенне-зимнем эпидемиологическом сезоне – это взрослые жители республики, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по КБР. В списках также 133 с половиной тысячи детей. Вакцинировать их будут бесплатно. В первую очередь, прививочная кампания охватит круг людей, входящих в группу риска. Это учащиеся школ, вузов и техникумов, сотрудники образовательных и медицинских, транспортных и коммунальных учреждений, беременные, лица старше 60 лет и призывники. Сегодня специалисты республиканского управления Роспотребнадзора организуют пресс-конференцию, в ходе которой ответят на вопросы по ситуации с распространением коронавируса в регионе и прогнозах на ближайшее время, а также расскажут о готовности к предстоящей вакцинации жителей Кабардино-Балкарии от гриппа.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.25

— Оперативнэ штабым и хъыбар.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.25

— Устазланы август жыйылыулары барады.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.25

— 19 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.25

— Оперативнэ штабым и хъыбар.

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Радио КБР 15.00 bal – 2020.08.25

— Гитче эм орта предпринимателликге тутхучлукъ этиледи.

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