В Кабардино-Балкарии благоустроят туристический маршрут по самым живописным местам

Благоустройство туристического маршрута «Горная Кабардино-Балкария» начнется в новом году, сообщили в региональном Минкурортов. Это одна из частей большого межрегионального маршрута «Кавказская тропа».
«Горная Кабардино-Балкария» проходит по всем ущельям республики. По отзывам маршрут хорош для внедорожных экспедиций, конных и пеших переходов. Протяженность его – около 300 километров. По пути есть места, где можно остановиться, чтобы отдохнуть…
Напомним, что сейчас в Кабардино-Балкарии готовы одновременно принять 16 тысяч туристов. По-прежнему популярными остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и Аушигерские источники. А совсем недавно маршрут под названием «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус» получил статус национального. Значит ожидается новый приток отдыхающих.
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