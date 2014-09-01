В Кабардино-Балкарии бюджетникам повысят размер оплаты труда





Вопросы повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы обсуждены на совещании в Нальчике. Провел его Глава КБР Казбек Коков. Задача повышения уровня оплаты труда бюджетникам была поставлена Главой региона в ежегодном Послании Парламенту КБР в мае этого года в соответствии с поручениями Президента страны. Открывая совещание, Казбек Коков подчеркнул, что вопрос повышения оплаты труда, реальных доходов людей по-прежнему остаётся одним из наиболее острых. В бюджетной сфере республики сегодня трудятся больше 46 тысяч человек – это соцработники, работники сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. В ходе совещания с Главой республики приняты решения, направленные на улучшение материального обеспечения ряда категорий работников, не подпадающих под майские указы. Программа поэтапного повышения заработной платы проработана на три года вперед.