В Кабардино-Балкарии автоинспекторы вытащили водителя из загоревшегося автомобиля

В г. Прохладном на ул. Свободы около 3 часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, 22-летний житель с. Ново-Полтавское, управлявший отечественной машиной, превысив скорость, съехал с проезжей части и врезался в стоящее на обочине дерево. От удара машина загорелась. Молодой человек оказался зажатым в транспортном средстве и не мог самостоятельно выбраться.
О произошедшем в дежурную часть МВД России "Прохладненский" сообщили очевидцы аварии, проживающие рядом. Они же вызвали и бригаду скорой помощи.
В считаные минуты на место происшествия приехал экипаж ДПС, патрулировавший район. Младшие лейтенанты полиции Анзор Кертиев и Роман Пшуков, не раздумывая, бросились к горящей машине. Они вскрыли дверь и вытащили водителя.
Едва они успели отойти от машины на несколько метров, как вспыхнуло пламя и автомобиль загорелся полностью. Пострадавшего передали приехавшим медикам.
На сегодняшний день врачи оценивают состояние водителя как удовлетворительное. Он переведён из отделения реанимации в отделение сочетанной травмы.
Инспектор дорожно-патрульной службы Роман Пшуков не считает себя героем, он скромно отметил: "Я присягал на верность служебному долгу, и сделал то, что должен сделать каждый в такой ситуации – пришел на помощь, и не остался в стороне".
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