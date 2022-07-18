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В Кабардино-Балкарии автоинспекторы вытащили водителя из загоревшегося автомобиля

В Кабардино-Балкарии автоинспекторы вытащили водителя из загоревшегося автомобиля

18.07.2022 | 16:51
В г. Прохладном на ул. Свободы около 3 часов ночи произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, 22-летний житель с. Ново-Полтавское, управлявший отечественной машиной, превысив скорость, съехал с проезжей части и врезался в стоящее на обочине дерево. От удара машина загорелась. Молодой человек оказался зажатым в транспортном средстве и не мог самостоятельно выбраться. О произошедшем в дежурную часть МВД России "Прохладненский" сообщили очевидцы аварии, проживающие рядом. Они же вызвали и бригаду скорой помощи. В считаные минуты на место происшествия приехал экипаж ДПС, патрулировавший район. Младшие лейтенанты полиции Анзор Кертиев и Роман Пшуков, не раздумывая, бросились к горящей машине. Они вскрыли дверь и вытащили водителя. Едва они успели отойти от машины на несколько метров, как вспыхнуло пламя и автомобиль загорелся полностью. Пострадавшего передали приехавшим медикам. На сегодняшний день врачи оценивают состояние водителя как удовлетворительное. Он переведён из отделения реанимации в отделение сочетанной травмы. Инспектор дорожно-патрульной службы Роман Пшуков не считает себя героем, он скромно отметил: "Я присягал на верность служебному долгу, и сделал то, что должен сделать каждый в такой ситуации – пришел на помощь, и не остался в стороне".   https://t.me/vestikbr
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