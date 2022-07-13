В Кабардино-Балкарии аграрии собрали первые 50 тыс. тонн зерна

В Кабардино-Балкарии продолжается уборка зерновых. Помимо озимых культур, аграрии собирают яровые зерновые. С площади 14 тыс. га намолочено около 50 тысяч тонн зерна пшеницы и ячменя, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР. Средняя урожайность превышает 35 центнеров с одного гектара, что составляет 103% к аналогичной дате прошлого года. Всего в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, зерновыми и зернобобовыми в текущем году занято порядка 220 тыс.га. Земледельцы рассчитывают получить урожай зерна не хуже прошлогоднего. В 2021 году валовой сбор зерна составил 1,286 млн тонн, при этом впервые в истории республики зерна кукурузы собрано более миллиона тонн.