В Кабардино-Балкарии 7 апреля подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в республиканском Оперштабе.

Ранее эти люди контактировали с зараженными, а потому находились в самоизоляции. Сегодня поступили результаты их обследования с подтвержденным диагнозом «коронавирус». На данный момент все пятеро остаются дома и, поскольку у них лёгкая и бессимптомная форма протекания болезни, получают медицинскую помощь амбулаторно.
Заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии – 12 человек, 1017 человек находятся на самоизоляции и ждут результатов тестирования. Из госпиталя выписан первый выздоровевший.
Инфекционисты считают, что пик заболеваемости в регионе еще не преодолен, напротив, начался прирост подтверждённых случаев заражения. Северный Кавказ, по мнению врачей, сейчас вступает в фазу нарастания количества больных. Медики предупреждают об опасности и настоятельно рекомендуют жителям не расслабляться, продолжать соблюдать все необходимые меры защиты и следовать требованиям режима повышенной готовности.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.04.07

— Нобэ илъэс 80 ирокъу УФ-м щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, тхак1уэ, журналист Мэзыхьэ Борис.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.07

— Республиканы коронавирусха къажау оператив штабындан билдиредиле.

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.07

— В КБР зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом.

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