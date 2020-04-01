В Кабардино-Балкарии 7 апреля подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в республиканском Оперштабе.

Ранее эти люди контактировали с зараженными, а потому находились в самоизоляции. Сегодня поступили результаты их обследования с подтвержденным диагнозом «коронавирус». На данный момент все пятеро остаются дома и, поскольку у них лёгкая и бессимптомная форма протекания болезни, получают медицинскую помощь амбулаторно.

Заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии – 12 человек, 1017 человек находятся на самоизоляции и ждут результатов тестирования. Из госпиталя выписан первый выздоровевший.

Инфекционисты считают, что пик заболеваемости в регионе еще не преодолен, напротив, начался прирост подтверждённых случаев заражения. Северный Кавказ, по мнению врачей, сейчас вступает в фазу нарастания количества больных. Медики предупреждают об опасности и настоятельно рекомендуют жителям не расслабляться, продолжать соблюдать все необходимые меры защиты и следовать требованиям режима повышенной готовности.