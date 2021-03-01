В этом году все школы и фельдшерско-акушерские пункты Кабардино-Балкарии должны подключить к высокоскоростному интернету





Работы проведут в рамках национальной программы «Цифровая экономика России». В ведомстве рассказали, что в прошлом году должны были установить высокоскоростную связь в 56-ти социально значимых объектах. Но потом провели переговоры с заинтересованными структурами, и в итоге к списку прибавили еще восемь предприятий. В основном в перечень входят школы и медпункты в селах. Есть также три местных администрации и одна пожарная часть. В этом году работу продолжат. Интернет в отдаленных от центра районах расширит образовательные возможности школьников, а также профессиональные компетенции медицинских работников. В частности, фельдшеры смогут получать на расстоянии консультации врачей из крупных больниц.